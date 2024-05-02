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«Балтика» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов! Латышонок — стена

«Балтика» победила «Ростов» в полуфинале Пути регионов Кубка России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Балтики» Виталий Лисакович и Тигран Аванесян
Виталий Лисакович и Тигран Аванесян.
Фото ФК «Балтика»
«Ростов» выбывает.
FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
02 мая, 19:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Балтика

Так как «Ростов» в FONBET Кубке России преимущественно играл резервом (и вполне успешно), традицию решили не менять даже в полуфинале. Более того, Карпин выкрутил настройки замен почти на максимум: в стартовом составе оказалось всего два-три человека из тех, кто в последнее время более-менее регулярно появлялся на поле, — все лидеры команды попали в запас.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; Имран Азнауров и&nbsp;Даниил Шанталий против полузащитника &laquo;Урала&raquo; Мингияна Бевеева. «Ростов» прошел «Урал». Даже без Карпина и основных футболистов

А вот «Балтика» пошла другим путем. Несмотря на то что команда отчаянно (и успешно) борется за выживание в РПЛ, жертвовать Кубком, как это часто бывает в таких ситуациях, никто не стал. На поле вышли почти все сильнейшие, в том числе и вратарь Латышонок, герой калининградской весны.

Тон встречи задали быстро. Крепкая в последнее время «Балтика» не растворилась под давлением 15 тысяч ростовских зрителей и уже на 4-й минуте оформила быстрый гол. Помогла ошибка защитников «Ростова», подаривших мяч Тиграну Аванесяну прямо перед штрафной.

Южане уже в дебюте стали отыгрывающимися. Тут выявилась еще одна проблема — полностью состоящей из запасных передней линии (более того — по флангам бегали два воспитанника) атаковать опытную и дисциплинированную «Балтику» было тяжело. Но даже так «Ростов» создал два убойнейших момента, в одном из которых Комличенко бил едва ли не с метра. Но Латышонок все забрал!

Во втором тайме ожидались замены, в первую очередь от Карпина — нынешний состав, как казалось, с «Балтикой» не справлялся. Однако Валерий Георгиевич массово выпускать своих джокеров не стал, ограничившись заменой Байрамяна на Глебова. А вот Игнашевич обновился масштабно — выпустив Алекса, Луну и Жирова.

Фото ФК «Ростов»

Игра пошла в прежнем темпе — хозяева поля давили, гости — оборонялись и контратаковали. Все опасные моменты (которых южане создали не так уж и мало) купировал Латышонок, иногда выдавая по-настоящему геройские сейвы. Пару раз красиво вступать в игру приходилось и Никите Медведеву, ростовскому вратарю.

Карпин выпустил тяжелую артиллерию на 71-й минуте — на поле вышли Роналдо, Голенков и Щетинин, одни из лучших игроков «Ростова» этой весной. Но оказалось поздно — сравнять счет они не успели. Оставшиеся опасные удары вновь парировал Латышонок, он же и стал лучшим игроком матча.

«Балтика» вытерпела финальный навал «Ростова». Теперь ей предстоит играть в финале Пути регионов против московского «Спартака»! Кто бы мог подумать об этом еще в марте, когда безголевая серия балтийцев длилась несколько месяцев?

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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