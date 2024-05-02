Зарема: «Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Назначение Ивича в «Спартак» будет ошибкой»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Первая ошибка Амарала в том, что он в «Спартак» пришел не со своим тренером, а в попытке сработаться и построить семью с Абаскалем, хотя на тот момент обстановка была нездоровая в команде. Очки, которые недополучил «Спартак», из-за того, что с приходом нового спортивного директора не уволили Абаскаля, — это уже ответственность Амарала. Если б Абаскаль сам не бросил весла, то так и терпели бы его до лета.

Второй ошибкой будет, если новому тренеру, если это не будет Слишкович, станет навязывание новому тренеру в помощники Слишковича. Ни один уважающий себя тренер, если он не приспособленец, если он едет не строить семью и проверять себя в новых челленджах, не согласиться с тем, что ему будут навязывать кого-то в тренерский штаб. Третьей ошибкой будет назначение Ивича. Конечно, он расскажет, что Ивич умеет ставить атакующий футбол, «Спартак» не будет с ним играть, как играл Краснодар, потому что другой подбор исполнителей. Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Пока он взял непонятного Угальде за 13+2 миллиона евро», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

33-летний Амарал занял должность спортивного директора «Спартака» в январе 2024 года, а до этого он работал скаутом «Гранады», «Эйбара», «Реала Вальядолилд» и «Бенфики».