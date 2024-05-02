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Зарема: «Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Назначение Ивича в «Спартак» будет ошибкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Первая ошибка Амарала в том, что он в «Спартак» пришел не со своим тренером, а в попытке сработаться и построить семью с Абаскалем, хотя на тот момент обстановка была нездоровая в команде. Очки, которые недополучил «Спартак», из-за того, что с приходом нового спортивного директора не уволили Абаскаля, — это уже ответственность Амарала. Если б Абаскаль сам не бросил весла, то так и терпели бы его до лета.

Второй ошибкой будет, если новому тренеру, если это не будет Слишкович, станет навязывание новому тренеру в помощники Слишковича. Ни один уважающий себя тренер, если он не приспособленец, если он едет не строить семью и проверять себя в новых челленджах, не согласиться с тем, что ему будут навязывать кого-то в тренерский штаб. Третьей ошибкой будет назначение Ивича. Конечно, он расскажет, что Ивич умеет ставить атакующий футбол, «Спартак» не будет с ним играть, как играл Краснодар, потому что другой подбор исполнителей. Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Пока он взял непонятного Угальде за 13+2 миллиона евро», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

33-летний Амарал занял должность спортивного директора «Спартака» в январе 2024 года, а до этого он работал скаутом «Гранады», «Эйбара», «Реала Вальядолилд» и «Бенфики».

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Амарал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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