18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье пройдет финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Встречу отработает 42-летний арбитр из Словении Славко Винчич.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Айнтрахт» фаворитом. На победу команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода принесет 3100 рублей выплаты.

Если вы убеждены, что «Рейнджерс» доведет матч до дополнительного времени, поставить на Х2 можно за 1.65.

Также доступен широкий рынок для ставок на количество голов:

тотал больше 1.5 гола идет за 1.28, ТМ 1.5 — за 3.70;

тотал больше 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00;

тотал больше 3.5 гола идет за 3.10, ТМ 3.5 — за 1.36.

«Айнтрахт» в плей-офф Лиги Европы обменялся голами с соперниками в пяти матчах из шести, «Рейнджерс» — в пяти из восьми. На вариант «обе забьют» котировка 1.72, на «обе забьют — нет» — 2.12.

Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 6.50;

2:1 — за 8.70;

0:1 — за 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс»

Обычно финалы Лиги Европы получаются результативными, но в этот раз другой случай. В решающем матче встретятся команды, которые десятилетиями сражаются за эту возможность и не захотят зарыть старания несколькими ошибками на старте встречи. В первом тайме «Айнтрахт» и «Рейнджерс», несмотря на любовь к игре в атаку, будут скромны и не пойдут вперед большими силами. Для них важнее сохранить концентрацию и постепенно расшатать противника, чем рвануть к чужим воротам и прогореть.

Рекомендуемая ставка: ничья в первом тайме за 2.30.