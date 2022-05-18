Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги Европы 18 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Фото Global Look Press

18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье пройдет финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Встречу отработает 42-летний арбитр из Словении Славко Винчич.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Айнтрахт» фаворитом. На победу команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода принесет 3100 рублей выплаты.

Если вы убеждены, что «Рейнджерс» доведет матч до дополнительного времени, поставить на Х2 можно за 1.65.

Также доступен широкий рынок для ставок на количество голов:

  • тотал больше 1.5 гола идет за 1.28, ТМ 1.5 — за 3.70;

  • тотал больше 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00;

  • тотал больше 3.5 гола идет за 3.10, ТМ 3.5 — за 1.36.

&laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;Лиге Европы. «Рейнджерс» пережил банкротство и вернулся в финал Лиги Европы. Но его снова ждет неудача

«Айнтрахт» в плей-офф Лиги Европы обменялся голами с соперниками в пяти матчах из шести, «Рейнджерс» — в пяти из восьми. На вариант «обе забьют» котировка 1.72, на «обе забьют — нет» — 2.12.

Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 6.50;

2:1 — за 8.70;

0:1 — за 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс»

Обычно финалы Лиги Европы получаются результативными, но в этот раз другой случай. В решающем матче встретятся команды, которые десятилетиями сражаются за эту возможность и не захотят зарыть старания несколькими ошибками на старте встречи. В первом тайме «Айнтрахт» и «Рейнджерс», несмотря на любовь к игре в атаку, будут скромны и не пойдут вперед большими силами. Для них важнее сохранить концентрацию и постепенно расшатать противника, чем рвануть к чужим воротам и прогореть.

Рекомендуемая ставка: ничья в первом тайме за 2.30.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» в Севилье
Десять лет назад «Рейнджерс» были на дне. Сейчас легендарный клуб — в шаге от победы в Европе
Эксперты оценили шансы «Рейнджерс» выиграть Лигу Европы спустя 14 лет с последнего финала
Тавернье: «Рейнджерс» в шаге от того, чтобы войти в историю и забрать трофей Лиги Европы»
«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: слабая оборона шотландцев — главный тренд финала
Канчельскис надеется на победу «Рейнджерс» в финале Лиги Европы
«Рейнджерс» пережил банкротство и вернулся в финал Лиги Европы. Но его снова ждет неудача
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы «Рейнджерс» выиграть Лигу Европы спустя 14 лет с последнего финала
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости