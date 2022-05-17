«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: слабая оборона шотландцев — главный тренд финала
18 мая 2022 года в финале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами немцев. Коэффициент на победу «Айнтрахта» — 2.37, это примерно 42% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (26%), на победу клуба из Шотландии — за 3.10 (32%).
В этом розыгрыше Лиги Европы «Рейнджерс» пробил тотал больше 2.5 гола всего в шести из 15 матчей. У «Айнтрахта» таких игр было восемь. Три и более мяча в финале можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00.
«Айнтрахт» обменялся голами с соперниками в 11 матчах из 15, «Рейнджерс» — в восьми. «Обе забьют» можно взять за 1.77.
Команды в последних 15 матчах в среднем забивали 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.
«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставки игроков БЕТСИТИ
Клиенты букмекерской компании чуть больше верят в немецкий клуб — 41% ставок пришелся на «Айнтрахт». На «Рейнджерс» поставили 32% игроков, на ничью — 27%.
Один из клиентов уверен в убедительной победе «Айнтрахта» — он поставил 98 000 рублей на триумф номинальных хозяев в основное время с форой (-1) за 3.40. В случае успеха его выигрыш составит 333 200 рублей.
«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: главные тренды финала
«Рейнджерс» пропустил во всех восьми матчах в плей-офф турнира. На хотя бы один гол «Айнтрахта» котировка 1.24, на обратный вариант — 4.00.
«Айнтрахт» в плей-офф не проиграл ни одного матча. На то, что в финале немцы тоже не уступят в основное время, можно поставить за 1.40.
В трех из последних пяти матчей «Айнтрахта» в Лиге Европы голы забивались только в одном тайме. На то, что в финале результативным окажется только один 45-минутный отрезок, коэффициент 2.06.
Если «Рейнджерс» побеждает в матчах Лиги Европы, то делает это исключительно с разницей в два мяча. Поставить на Ф2(-1.5) можно за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0