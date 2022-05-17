Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Таких финалистов не было давно.

18 мая 2022 года в финале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами немцев. Коэффициент на победу «Айнтрахта» — 2.37, это примерно 42% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (26%), на победу клуба из Шотландии — за 3.10 (32%).

В этом розыгрыше Лиги Европы «Рейнджерс» пробил тотал больше 2.5 гола всего в шести из 15 матчей. У «Айнтрахта» таких игр было восемь. Три и более мяча в финале можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Айнтрахт» обменялся голами с соперниками в 11 матчах из 15, «Рейнджерс» — в восьми. «Обе забьют» можно взять за 1.77.

Команды в последних 15 матчах в среднем забивали 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании чуть больше верят в немецкий клуб — 41% ставок пришелся на «Айнтрахт». На «Рейнджерс» поставили 32% игроков, на ничью — 27%.

Один из клиентов уверен в убедительной победе «Айнтрахта» — он поставил 98 000 рублей на триумф номинальных хозяев в основное время с форой (-1) за 3.40. В случае успеха его выигрыш составит 333 200 рублей.

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: главные тренды финала

«Рейнджерс» пропустил во всех восьми матчах в плей-офф турнира. На хотя бы один гол «Айнтрахта» котировка 1.24, на обратный вариант — 4.00.

«Айнтрахт» в плей-офф не проиграл ни одного матча. На то, что в финале немцы тоже не уступят в основное время, можно поставить за 1.40.

В трех из последних пяти матчей «Айнтрахта» в Лиге Европы голы забивались только в одном тайме. На то, что в финале результативным окажется только один 45-минутный отрезок, коэффициент 2.06.

Если «Рейнджерс» побеждает в матчах Лиги Европы, то делает это исключительно с разницей в два мяча. Поставить на Ф2(-1.5) можно за 6.70.