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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: слабая оборона шотландцев — главный тренд финала

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Артем Белинин
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Райан Кент против «Лейпцига».
Фото Global Look Press
Таких финалистов не было давно.

18 мая 2022 года в финале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами немцев. Коэффициент на победу «Айнтрахта» — 2.37, это примерно 42% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (26%), на победу клуба из Шотландии — за 3.10 (32%).

В этом розыгрыше Лиги Европы «Рейнджерс» пробил тотал больше 2.5 гола всего в шести из 15 матчей. У «Айнтрахта» таких игр было восемь. Три и более мяча в финале можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Айнтрахт» обменялся голами с соперниками в 11 матчах из 15, «Рейнджерс» — в восьми. «Обе забьют» можно взять за 1.77.

Команды в последних 15 матчах в среднем забивали 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.

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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании чуть больше верят в немецкий клуб — 41% ставок пришелся на «Айнтрахт». На «Рейнджерс» поставили 32% игроков, на ничью — 27%.

Один из клиентов уверен в убедительной победе «Айнтрахта» — он поставил 98 000 рублей на триумф номинальных хозяев в основное время с форой (-1) за 3.40. В случае успеха его выигрыш составит 333 200 рублей.

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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: главные тренды финала

«Рейнджерс» пропустил во всех восьми матчах в плей-офф турнира. На хотя бы один гол «Айнтрахта» котировка 1.24, на обратный вариант — 4.00.

«Айнтрахт» в плей-офф не проиграл ни одного матча. На то, что в финале немцы тоже не уступят в основное время, можно поставить за 1.40.

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В трех из последних пяти матчей «Айнтрахта» в Лиге Европы голы забивались только в одном тайме. На то, что в финале результативным окажется только один 45-минутный отрезок, коэффициент 2.06.

Если «Рейнджерс» побеждает в матчах Лиги Европы, то делает это исключительно с разницей в два мяча. Поставить на Ф2(-1.5) можно за 6.70.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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