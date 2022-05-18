«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 18 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех номинальных гостей котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).
Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 90 минут в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей, или 2500 рублей чистой прибыли.
«Айнтрахт» станет двукратным победителем Лиги Европы? Такой вариант доступен за 1.74. Кубок в руках футболистов из Шотландии оценен коэффициентом 2.17.
На то, что «Рейнджерс» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.65.
Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола котировка 1.88, на ТМ 2.5 — 2.00.
Пенальти в стартовые 90 минут игры можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо из этих двух событий — за 7.00.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 и дополнительное время за 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0