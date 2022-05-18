18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех номинальных гостей котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 90 минут в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей, или 2500 рублей чистой прибыли.

«Айнтрахт» станет двукратным победителем Лиги Европы? Такой вариант доступен за 1.74. Кубок в руках футболистов из Шотландии оценен коэффициентом 2.17.

На то, что «Рейнджерс» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.65.

Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола котировка 1.88, на ТМ 2.5 — 2.00.

Пенальти в стартовые 90 минут игры можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо из этих двух событий — за 7.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 и дополнительное время за 6.50.