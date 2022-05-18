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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 18 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рафаэль Борре («Айнтрахт»).
Фото Global Look Press

18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех номинальных гостей котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 90 минут в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей, или 2500 рублей чистой прибыли.

«Айнтрахт» станет двукратным победителем Лиги Европы? Такой вариант доступен за 1.74. Кубок в руках футболистов из Шотландии оценен коэффициентом 2.17.

На то, что «Рейнджерс» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.65.

Джеймс Тавернье (&laquo;Рейнджерс&raquo;). «Айнтрахт» — «Рейнджерс»: команды забудут про голы в финале Лиги Европы

Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола котировка 1.88, на ТМ 2.5 — 2.00.

Пенальти в стартовые 90 минут игры можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо из этих двух событий — за 7.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 и дополнительное время за 6.50.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги Европы 18 мая 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Краснодар

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