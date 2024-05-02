ЦСКА упустил победу в матче с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России
ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.
Счет на 53-й минуте открыл нападающий армейцев Антон Заболотный. На 84-й минуте гол Александра Ерохина принес гостям ничью.
На 17-й минуте из-за офсайда был отменен гол форварда армейцев Федора Чалова после вмешательства ВАР.
Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.
«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.
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