«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы 18 мая 2022 года
18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч за титул второго по значимости европейского клубного турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Словенец Славко Винчич — главный арбитр предстоящей игры.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Айнтрахт» фаворитом. На победу команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).
На то, что трофей уедет в Германию, котировка 1.74. На то, что отправится в Шотландию, — 2.17.
Экспертное мнение об исходе встречи дал легенда российского футбола, бывший капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что немецкий клуб с запасом победит конкурента.
«Первый финал еврокубка в этом сезоне, и он должен получиться достаточно интересным. Не думаю, что многие ждали увидеть в финале «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Шотландцы очень сильно удивили, выбив тот же «Лейпциг». Будет невероятное противостояние болельщиков, которые создадут замечательный антураж. И игра должна получиться под стать.
Я все-таки считаю «Айнтрахт» более классной командой, более подготовленной. Футболисты там посерьезнее. Они умеют плести интересные комбинации. Технику свою франкфуртцы демонстрировали в матчах с «Барселоной», да и с «Вест Хэмом». «Рейнджерс» более прямолинейная команда. В чем-то она похожа на «Вест Хэм», только уровень исполнителей пониже.
Поэтому я поставлю на победу «Айнтрахта» с форой (-1). Атмосфера будет хорошей, но не такой, как на родном стадионе «Рейнджерс», где он особенно силен. В гостевых встречах шотландцы были не так хороши, не раз проигрывали", — заявил Титов «Рейтингу Букмекеров».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «победа «Айнтрахта» с форой (-1)» предлагают поставить за высокий коэффициент 3.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0