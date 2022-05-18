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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы 18 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джованни ван Бронкхорст («Глазго Рейнджерс»).
Фото Global Look Press

18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч за титул второго по значимости европейского клубного турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Словенец Славко Винчич — главный арбитр предстоящей игры.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Айнтрахт» фаворитом. На победу команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

На то, что трофей уедет в Германию, котировка 1.74. На то, что отправится в Шотландию, — 2.17.

Экспертное мнение об исходе встречи дал легенда российского футбола, бывший капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что немецкий клуб с запасом победит конкурента.

«Первый финал еврокубка в этом сезоне, и он должен получиться достаточно интересным. Не думаю, что многие ждали увидеть в финале «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Шотландцы очень сильно удивили, выбив тот же «Лейпциг». Будет невероятное противостояние болельщиков, которые создадут замечательный антураж. И игра должна получиться под стать.

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Я все-таки считаю «Айнтрахт» более классной командой, более подготовленной. Футболисты там посерьезнее. Они умеют плести интересные комбинации. Технику свою франкфуртцы демонстрировали в матчах с «Барселоной», да и с «Вест Хэмом». «Рейнджерс» более прямолинейная команда. В чем-то она похожа на «Вест Хэм», только уровень исполнителей пониже.

Поэтому я поставлю на победу «Айнтрахта» с форой (-1). Атмосфера будет хорошей, но не такой, как на родном стадионе «Рейнджерс», где он особенно силен. В гостевых встречах шотландцы были не так хороши, не раз проигрывали", — заявил Титов «Рейтингу Букмекеров».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «победа «Айнтрахта» с форой (-1)» предлагают поставить за высокий коэффициент 3.40.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 18 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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