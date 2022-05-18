18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч за титул второго по значимости европейского клубного турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Словенец Славко Винчич — главный арбитр предстоящей игры.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Айнтрахт» фаворитом. На победу команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

На то, что трофей уедет в Германию, котировка 1.74. На то, что отправится в Шотландию, — 2.17.

Экспертное мнение об исходе встречи дал легенда российского футбола, бывший капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что немецкий клуб с запасом победит конкурента.

«Первый финал еврокубка в этом сезоне, и он должен получиться достаточно интересным. Не думаю, что многие ждали увидеть в финале «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Шотландцы очень сильно удивили, выбив тот же «Лейпциг». Будет невероятное противостояние болельщиков, которые создадут замечательный антураж. И игра должна получиться под стать.

Я все-таки считаю «Айнтрахт» более классной командой, более подготовленной. Футболисты там посерьезнее. Они умеют плести интересные комбинации. Технику свою франкфуртцы демонстрировали в матчах с «Барселоной», да и с «Вест Хэмом». «Рейнджерс» более прямолинейная команда. В чем-то она похожа на «Вест Хэм», только уровень исполнителей пониже.

Поэтому я поставлю на победу «Айнтрахта» с форой (-1). Атмосфера будет хорошей, но не такой, как на родном стадионе «Рейнджерс», где он особенно силен. В гостевых встречах шотландцы были не так хороши, не раз проигрывали", — заявил Титов «Рейтингу Букмекеров».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «победа «Айнтрахта» с форой (-1)» предлагают поставить за высокий коэффициент 3.40.