Главная цель Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Он приехал не просто заработать много денег

Португальцу нужен вечный рекорд.

Криштиану Роналду забил 29 голов в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии. А ведь португалец параллельно колотит мячи и в Кубке страны, и в Лиге чемпионов АФК. Всего — 37 голов и 12 результативных передач в 36 матчах. Впечатляет. Когда форвард решил перебраться в «Аль-Наср», многие подумали, что тот просто поехал за длинным риялом. Это так, но все же правда не вся. Роналду убивает двух зайцев сразу. Чемпионат Саудовской Аравии — для него не только возможность заработать на безбедную старость, но и шанс навсегда вписать свое имя в историю футбола.

Хлеб нападающего

Все любят результативных форвардов. Но для того чтобы забивать много голов, не обязательно быть гением или даже суперзвездой. Верхние строчки в зачете под названием «Лучшие бомбардиры» нападающему, как правило, обеспечивают две нехитрых вещи: во-первых, один-два хорошо прокачанных навыка, во-вторых, умение команды и тренера делать так, чтобы у него было побольше возможностей эти навыки демонстрировать.

Что должен уметь нападающий, чтобы много забивать?

Открываться, находить свободные зоны в обороне соперника и вовремя в них врываться, видеть ворота, иметь поставленный удар (желательно с обеих ног), уметь вести борьбу в штрафной, забивать в касание, успевать на добивание, бить штрафные и пенальти, вести верховую борьбу, оттеснять защитников, высоко прыгать. Эксклюзивно — уметь накрутить двух-трех соперников и/или развить высокую скорость на спринте.

Если взглянуть на суперзабивных нападающих разных лет, то можно увидеть, что большинство из них были хороши в паре-тройке из этих пунктов. Зачем больше, если хватает и их? Для примера: Руд ван Нистелрой виртуозно играл в штрафной соперника. Умел открываться, опережать защитников, забивать в касание и вовремя поспевать на добивание. Ударами из-за штрафной голландец забил за всю карьеру меньше десяти голов. Примерно те же навыки сделали легендой Герда Мюллера, повесившего бутсы на гвоздь задолго до этого.

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Эдинсон Кавани, тоже человек штрафной, шикарен именно в умении найти свободную зону и ворваться в нее. Он пользуется этим навыком и сейчас, играя за «Боку Хуниорс». Златан Ибрагимович умел решать в касание и точно бить с обеих ног. Александр Митрович — конкурент Криштиану в борьбе за лавры лучшего бомбардира Саудовской Аравии — грандиозно борется в штрафной. Это тот парень, который может поставить спину так, что защитники разлетятся. Да и продавит он любого, даже робота с телом из наипрочнейшего титана. Филиппо Индзаги, Кристиан Вьери, Винченцо Монтелла и еще целый ряд итальянских нападающих из недалекого прошлого умели быть открытыми, видели ворота и могли за долю секунды превратить в гол любой мало-мальски пристойный пас.

Наконец, взрывная скорость и способность убрать финтами от двух до пяти соперников — про Роналдо (Зубастика) и Неймара. Это все невероятно зрелищно, но есть нюанс: такая манера убивает организм. После тридцати носиться, как в двадцать три, сложно, к тому же дриблинг и скорость изнашивают мышцы. Коронный финт Роналдо — эластико — дорого встал великому бразильцу. Его колени просто не выдержали. Тяжелые травмы Неймара — тоже во многом следствие сложных финтов бразильца.

Этот абзац будет выглядеть абсурдно, но есть примеры нападающих, которые шикарно открывались, благодаря чему идеально попадали под стиль своих команд, но ворот при этом не видели. Таким был, например, Александр Ширко. Я понимаю, что он странно смотрится в списке, где фигурируют Мюллер, Ибрагимович и Роналдо, но факт в том, что нападающий, главным талантом которого является умение открыться под пас, тоже может быть относительно успешен, пусть и на уровне отдельного клуба или турнира.

Но вернемся к Криштиану Роналду. Что из этого списка лучше всего умеет он? Да все! Он не довел ни один из этих навыков до совершенства, но поднял каждый из них на достаточно высокий уровень. У него есть удар с обеих ног, умные открывания, он здорово выбирает позицию, высоко прыгает, умеет вести и выигрывать борьбу в штрафной, отлично видит ворота, может продавить защитника, пусть и не любого. Наконец, португалец прекрасно бьет штрафные и пенальти. Взрывной скорости и богатого арсенала финтов у него нет, но в 39 лет это уже в принципе невозможно.

В какой-то момент, но не сразу, Криштиану Роналду стал оттачивать свое мастерство, перестав полагаться лишь на талант. Он натренировал бомбардирские навыки, что и обеспечило ему огромное количество рекордов... Один из них, кстати, стоит особняком. Это неофициальное звание лучшего бомбардира в истории футбола.

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Место силы

Криштиану Роналду одержим рекордами. Он никогда этого прямо не заявлял, но, если почитать его интервью и комментарии, все становится очевидным. Та же история с целью португальца — стать лучшим бомбардиром в истории. Он не декларировал ее прямо, но нередко косвенно на это намекал.

Постойте, скажете вы, но ведь он и так уже лучший бомбардир всех времен. Это так, но лишь отчасти. Международная федерация футбольной истории и статистики отдает португальцу пальму первенства. По ее данным (на 20 апреля 2024-го), Криштиану Роналду забил за карьеру 885 голов. У Месси их 830, у Пеле — 762, у Ромарио — 755. Далее идут Ференц Пушкаш (724) и Йозеф Бицан (722).

Проблема в том, что эта статистика отнюдь не бесспорна. Ромарио, например, отказывается считать Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории и заявляет, что он — Ромарио — забил за карьеру больше тысячи голов. Про тысячу голов говорил и Пеле. Данные Международной федерации футбольной истории и статистики учитывают далеко не все. Пеле, например, они зачли мячи, забитые за некую команду бразильских береговых сил, но учли не все его голы в чемпионатах штата Сан-Пауло.

Это сейчас мы в России можем смотреть трансляции Лиги Кариока и Лиги Паулиста. Семьдесят лет назад, когда Пеле начинал, такой возможности не было даже у жителей Рио и Сан-Пауло. Статистика многих из этих турниров утрачена. Та же история с чемпионатами Венгрии 1940-1950-х, где блистал Пушкаш. Данные неполны и спорны.

А уж если копнуть глубже... С 1905-го по 1928-й в Венгрии играл Имре Шлоссер — звезда «Ференцвароша» и МТК. Официально у него 504 гола в 417 матчах. Правда, их никто из живущих не видел. Статистика составлена приблизительно, причем уже после смерти самого Шлоссера. Голы забивались, но их никто не считал.

Вот пример известного матча с участием Шлоссера. В июле 1912-го в Москве, в Сокольниках, сборные Венгрии и Российской империи сыграли два товарищеских матча. Венгры выиграли 9:0 и 12:0. По одним данным, Шлоссер забил в этих играх семь голов, по другим — пять, по третьим — восемь.

Чуть более внимательно относится к цифрам RSSSF — Международный фонд футбольной и спортивной статистики. Он много работает с неофициальными данными, стараясь считать все. И вот по этим данным, Криштиану и его 885 мячей — только четвертый результат. Тысячи голов Ромарио и Пеле не нашли даже специалисты RSSSF, но вывели в топ трех игроков, о которых простые смертные могли и не слышать: англичанин Ронни Руки — 934 гола, австрийский чех Йозеф Бицан — 950 голов, немец Эрвин Хельмхен — 987 голов. Подсчет по двум последним продолжается.

Вот эти 987 голов Хельмхена, игравшего в 20-30-е годы прошлого века, и есть цель Криштиану Роналду. Одна из целей. Перезабивать Хельмхена, пройти отметку в тысячу голов (эта тысяча не будет подвергаться сомнениям), упрочить бомбардирский рекорд до предельных значений, чтобы он держался максимально долго после того, как Криштиану повесит бутсы на гвоздь. Чтобы Мбаппе и Холанн, а также те, кто придет в футбол в 30-е или 40-е годы ХХI века, не могли и мечтать обогнать его.

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Это реально?

В Европе — нет. В топ-клубах, где на скамейке сидят голодные до успеха суперталанты и рулят тренеры, в чье видение футбола Криштиану не попадает (привет, Эрик тен Хаг), такой рекорд не поставить. Да и защита тут такая, что с ней в 39 лет справляться тяжело. Другое дело — Саудовская Аравия. Уровень местных защитников тут такой, что далеко не все молодые и полные сил игроки способны угнаться за Роналду, которому в следующем году сорок. Ну, слушайте, если Фэшн Сакала, который едва тянул «Спартак-2», забивает здесь 14 голов...

К тому же в «Аль-Насре» собран крепкий состав. Рядом с Роналду играют Брозович, Мане, Теллес, Отавио и Талиска (не самый именитый бразилец, но местная звезда). Прилично.

В Саудовской Аравии Криштиану вполне может сыграть еще один-два сезона (не считая нынешнего). Здесь даже в сорок спортсмен такого уровня может забивать много. Ну и деньги за это платят, скажем так, достойные.

Так что «Аль-Наср» для Криштиану Роналду не только золотое дно. Этот проект поможет ему стать бесспорно лучшим бомбардиром в истории. По всем подсчетам.

Да, это расчет практичного человека. И расчет отнюдь не только финансовый!