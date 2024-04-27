«Ливерпуль» не сумел обыграть «Вест Хэм» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:2.
Счет на 43-й минуте открыл вингер лондонцев Джаррод Боуэн. Мерсисайдцы отыгрались на 48-й минуте благодаря голу Энди Робертсона. На 65-й минуте гости вышли вперед — автогол забил Томаш Соучек.
Ничью хозяевам принес гол Майкла Антонио на 77-й минуте.
«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.
«Вест Хэм» (49) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|- : -
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|- : -
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|- : -
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
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