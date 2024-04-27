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Судейство

Сегодня, 16:21

Кукуян ошибся в матче «Динамо» — «Зенит». Но ему снова дали эту игру

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 26-го тура чемпионата России.

Игру «Динамо» — «Зенит» доверили Павлу Кукуяну (судья) и Сергею Иванову (ВАР). В таком же составе они работали 29 ноября 2023 года года, когда те же команды встретились в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Тогда на 69-й минуте Кукуян быстро и уверенно вынес предупреждение Хорхе Карраскалю, решив, что тот сфолил в борьбе с Вильсоном Изидором. Желтая карточка стала для динамовца второй в этой игре — он был удален. На самом деле нарушения правил со стороны Карраскаля не было, он не сбил соперника, не ударил его, не задержал, а сыграл в мяч левой ногой. Сложно сказать, что увидел в том эпизоде Кукуян, занимавший хорошую позицию.

Решение рефери потом было признано ошибочным. Но он почему-то продолжил получать назначения: «Факел» — «Балтика» (2 декабря, АВАР), «Ахмат» — «Спартак» (3 декабря, ВАР), «Спартак» — «Крылья Советов» (9 декабря, судья). То есть наказан он не был и ни одной игры не пропустил. Более того, в одном туре работал дважды. А Карраскаль ошибочно удален, незаслуженно получил дисквалификацию и пропустил в марте этого года ответный матч с «Зенитом».

Павел Кукуян. «Спартак» — «Крылья Советов»: Кукуян «выбил» Карраскаля, но снова судит

Почему удаление динамовца тогда не аннулировали? Потому что в статье 52 дисциплинарного регламента РФС, описывающей особую юрисдикцию КДК, давно нет пункта, который позволил бы комитету так поступить. Он может применить санкцию за серьезное нарушение, которое не заметил судья, может вмешаться, если предупреждение ошибочно вынесено не тому футболисту, может исправить ошибочное применение прямого удаления. Но КДК не вправе аннулировать вторую желтую карточку.

Раньше у него были такие полномочия, но летом 2021 года бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убрали один из пунктов. В результате комитет лишился права исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Кукуян и Иванов вместе работали год назад и на матче «Зенит» — «Спартак» (3:2), вызвавшем бурные споры вокруг судейства.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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