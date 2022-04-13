Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Ливерпуль» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Луис Диас («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» добыл уверенную победу над «Бенфикой» в гостях (3:1) и 13 апреля 2022 года примет португальцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Энфилде» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Бенфика

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловный фаворит. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за скромные 1.29, вероятность — около 77%. Успех «Бенфики» оценен внушительными 10.50 (всего 9%), ничья идет за 6.00 (14%).

Если «Ливерпуль» все-таки не обыграет португальцев, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет 6000.

«Двойной исход» на «Бенфику» можно взять с серьезным коэффициентом 3.80.

По классике на игру представлена широкая линия результатов с форой, причем на хозяев нет ни одной положительной.

• Ф1 (-1) идет за 1.39;

• Ф1 (-2.5) — за 2.80;

• Ф2 (+1) — за 3.00.

Самый вероятный исход матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0, котировка — 7.60. Разгром 4:0 оценен в 8.20. За 8.60 идут победы красных 2:1 и 3:0.

Брендан Роджерс и&nbsp;Роджер Шмидт в&nbsp;первом матче. ПСВ — «Лестер»: Роджерсу и Варди новый еврокубок не по силам

Самым ожидаемым автором гола в составе хозяев считается Мохамед Салах: на гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.60. Дубль Мо идет за 3.87. Забитые от Диогу Жоты и Луиса Диаса мячи оценены одинаково: один гол можно взять за 2.00, дубль — за 6.20.

Также аналитики вполне допускают 11-метровый: котировка — 2.30. «Пенальти не будет» оценен в 1.58.

Красная карточка идет с коэффициентом 4.00, обратная ставка доступна за 1.22.

Для интереса можно оформить один из вариантов комбинированных ставок. Например, сухая победа «Ливерпуля» предложена с интересной котировкой 2.50.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Денис Макаров прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов
«Реал» — «Челси»: арбитр Марчиняк ответил тренеру Тухелю и посоветовал читать правила
Тухель: «Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров»
Маттеус: «Вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу»
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года
«Ужасно раздражает, что вылетели, потому что сыграли лучше». Павар — о вылете из ЛЧ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости