«Ливерпуль» добыл уверенную победу над «Бенфикой» в гостях (3:1) и 13 апреля 2022 года примет португальцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Энфилде» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловный фаворит. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за скромные 1.29, вероятность — около 77%. Успех «Бенфики» оценен внушительными 10.50 (всего 9%), ничья идет за 6.00 (14%).

Если «Ливерпуль» все-таки не обыграет португальцев, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет 6000.

«Двойной исход» на «Бенфику» можно взять с серьезным коэффициентом 3.80.

По классике на игру представлена широкая линия результатов с форой, причем на хозяев нет ни одной положительной.

• Ф1 (-1) идет за 1.39;

• Ф1 (-2.5) — за 2.80;

• Ф2 (+1) — за 3.00.

Самый вероятный исход матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0, котировка — 7.60. Разгром 4:0 оценен в 8.20. За 8.60 идут победы красных 2:1 и 3:0.

Самым ожидаемым автором гола в составе хозяев считается Мохамед Салах: на гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.60. Дубль Мо идет за 3.87. Забитые от Диогу Жоты и Луиса Диаса мячи оценены одинаково: один гол можно взять за 2.00, дубль — за 6.20.

Также аналитики вполне допускают 11-метровый: котировка — 2.30. «Пенальти не будет» оценен в 1.58.

Красная карточка идет с коэффициентом 4.00, обратная ставка доступна за 1.22.

Для интереса можно оформить один из вариантов комбинированных ставок. Например, сухая победа «Ливерпуля» предложена с интересной котировкой 2.50.