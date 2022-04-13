«Ливерпуль» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Ливерпуль» добыл уверенную победу над «Бенфикой» в гостях (3:1) и 13 апреля 2022 года примет португальцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Энфилде» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловный фаворит. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за скромные 1.29, вероятность — около 77%. Успех «Бенфики» оценен внушительными 10.50 (всего 9%), ничья идет за 6.00 (14%).
Если «Ливерпуль» все-таки не обыграет португальцев, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет 6000.
«Двойной исход» на «Бенфику» можно взять с серьезным коэффициентом 3.80.
По классике на игру представлена широкая линия результатов с форой, причем на хозяев нет ни одной положительной.
• Ф1 (-1) идет за 1.39;
• Ф1 (-2.5) — за 2.80;
• Ф2 (+1) — за 3.00.
Самый вероятный исход матча — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0, котировка — 7.60. Разгром 4:0 оценен в 8.20. За 8.60 идут победы красных 2:1 и 3:0.
Самым ожидаемым автором гола в составе хозяев считается Мохамед Салах: на гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.60. Дубль Мо идет за 3.87. Забитые от Диогу Жоты и Луиса Диаса мячи оценены одинаково: один гол можно взять за 2.00, дубль — за 6.20.
Также аналитики вполне допускают 11-метровый: котировка — 2.30. «Пенальти не будет» оценен в 1.58.
Красная карточка идет с коэффициентом 4.00, обратная ставка доступна за 1.22.
Для интереса можно оформить один из вариантов комбинированных ставок. Например, сухая победа «Ливерпуля» предложена с интересной котировкой 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0