19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Команда Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Ливерпуль» можно за 2.28 — это около 42% вероятности. Победа «Атлетико» идет за 3.30 (29%), а ничья — за 3.40 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на «Ливерпуль» можно выиграть 2 280 рублей в случае победы команды Клоппа.

Ф1(0) доступна за 2.37, а Ф2(0) — за 1.63.

Тотал голов больше 2.5 идет за 2.10, а тотал меньше 2.5 — за 1.78.

Шансы «Атлетико» забить больше одного гола оцениваются котировкой 2.90.

Не сомневаетесь, что «Ливерпуль» отличится два раза или более? ИТБ2 (1.5) идет за 2.28.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, самый вероятный счет отчетного матча — 1:1 с коэффициентом 6.20.