18 октября в очередном туре КХЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт». Начнется игра в 19.30. Покажет встречу KHL Prime и «Матч ТВ».

ЦСКА считается фаворитом встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу красно-синих в основное время можно за 2.25 — это около 38% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 3.10 (26%), а ничья идет за 3.60 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.81.