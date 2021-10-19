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«Шахтер» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 октября 2021 года

11:15
Карло Анчелотти. Фото Reuters
Карло Анчелотти. Фото Reuters
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19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Шахтера». Встреча состоится в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Начало — в 22.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Карло Анчелотти фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Реала» можно за 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Шахтера» оценивается коэффициентом 5.80 (17%). Ничья доступна за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Шахтер» потенциальная выплата составит 5800 рублей, а чистая прибыль — 4800 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.90, а Ф2(-1) — за 1.96.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.60, а тотал меньше 2.5 — за 2.33.

Считаете, что «Реал» пропустит минимум два мяча? ИТБ1 (1.5) идет за 3.10.

Шансы «Реала» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 1.57.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, самый вероятный счет матча — 1:2 с коэффициентом 7.80.

Шахтер Д — Реал

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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