19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Шахтера». Встреча состоится в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Начало — в 22.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Карло Анчелотти фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Реала» можно за 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Шахтера» оценивается коэффициентом 5.80 (17%). Ничья доступна за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Шахтер» потенциальная выплата составит 5800 рублей, а чистая прибыль — 4800 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.90, а Ф2(-1) — за 1.96.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.60, а тотал меньше 2.5 — за 2.33.

Считаете, что «Реал» пропустит минимум два мяча? ИТБ1 (1.5) идет за 3.10.

Шансы «Реала» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 1.57.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, самый вероятный счет матча — 1:2 с коэффициентом 7.80.