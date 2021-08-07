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Судьи повысили Арине Авериной оценку за выступление с булавами после протеста от сборной России

11:03
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
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Судьи удовлетворили протест сборной России по поводу оценки Арины Авериной в выступлении с булавами в финале Олимпиады в Токио.

Изначально оценка Авериной составляла 27,400 балла, однако после протеста арбитры приняли решение повысить оценку спортсменки на 0,400 балла.

Теперь у россиянки 27,800 балла за выступление с булавами и 82,550 балла в сумме после трех видов. Авериной осталось выступить с лентой.

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Иван Торопцев все материалы автора

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