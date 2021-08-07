Судьи повысили Арине Авериной оценку за выступление с булавами после протеста от сборной России
11:03
Судьи удовлетворили протест сборной России по поводу оценки Арины Авериной в выступлении с булавами в финале Олимпиады в Токио.
Изначально оценка Авериной составляла 27,400 балла, однако после протеста арбитры приняли решение повысить оценку спортсменки на 0,400 балла.
Теперь у россиянки 27,800 балла за выступление с булавами и 82,550 балла в сумме после трех видов. Авериной осталось выступить с лентой.
Читайте также
26
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю