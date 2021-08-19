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Немов призвал болельщиков уважительнее относиться к судьям олимпийского турнира по художественной гимнастике

16:33

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что болельщики должны уважительнее относиться судьям олимпийских соревнований по художественной гимнастике.

«Думаю, что мы должны быть дружественными друг к другу. Я бы не хотел эту тему поднимать, потому что спорт — для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — приводит слова Немова «Газета.Ru».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

19 августа в Международной федерации гимнастики сообщили, что нарушений в оценках на соревнованиях не было выявлено.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/19/n_16404854.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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