Немов призвал болельщиков уважительнее относиться к судьям олимпийского турнира по художественной гимнастике

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что болельщики должны уважительнее относиться судьям олимпийских соревнований по художественной гимнастике.

«Думаю, что мы должны быть дружественными друг к другу. Я бы не хотел эту тему поднимать, потому что спорт — для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — приводит слова Немова «Газета.Ru».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

19 августа в Международной федерации гимнастики сообщили, что нарушений в оценках на соревнованиях не было выявлено.