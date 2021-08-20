Вице-президент Международной федерации гимнастики рассказал подробности дополнительного протеста по судейству на Олимпиаде в Токио

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал «СЭ» подробности о дополнительном протесте по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это не протест, а письмо с просьбой предоставить дополнительные данные относительно судейства, — сказал Титов «СЭ». — Кое-какие материалы нам уже предоставили. Поймите правильно, есть вещи, которые нам могут не показывать. Это внутренние документы, которые они имеют право не предоставлять. В целом у нас рабочая обстановка, мы взаимодействуем. Мы не воюем, но требуем дополнительных материалов. Ситуация доходит до скандала? Я бы так не сказал, у нас рабочий процесс. Олимпийский комитет запрашивал материалы, FIG немного затянули, но сделали все. Теперь мы кое-что запросили. Посмотрим отдадут — не отдадут. Какие шансы? Не хочу гадать на кофейной гуще. Будет так, как будет. Потом будем решать, что делать дальше».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

19 августа технический комитет FIG провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.