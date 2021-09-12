Путин высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» с иронией отозвался о судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки.

Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!

Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают. Ну ничего, мы крепче будем», — цитирует Путина ТАСС.

7 августа Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.