Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Дина Аверина — об итогах Олимпиады: «До конца будем бороться»

21:09
Теги:

Россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебро в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, заявила, что эта ситуацию все еще является больным моментом для нее.

«Очень многие поддерживают. Спасибо им. Но Ирина Винер-Усманова столько делает, так что до конца будем бороться», — сказал Аверина в интервью «Матч ТВ».

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России
В Международном паралимпийском комитете отреагировали на отказ украинского спортсмена фотографироваться с россиянами
Роналду будет играть в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером, Кавани возьмет номер Джеймса
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд