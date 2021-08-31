Россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебро в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, заявила, что эта ситуацию все еще является больным моментом для нее.

«Очень многие поддерживают. Спасибо им. Но Ирина Винер-Усманова столько делает, так что до конца будем бороться», — сказал Аверина в интервью «Матч ТВ».

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.