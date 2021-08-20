Хоркина поддержала повторный протест на судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась об отказе Международной федерации гимнастики (FIG) выдать Олимпийскому комитету России (ОКР) протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Хотелось бы узнать дальнейшие шаги, чтобы принять правильное решение, — цитирует Хоркину Газета.Ru. — Мне, да и всем, наверное, было бы интересно разобраться в том, почему именно так было оценено выступление наших гимнасток. Я думаю, что мы правильно делаем, что продолжаем отстаивать интересы наших спортсменок.

Исходя из того, что в данный момент FIG отказалась выдавать нам протоколы, надо изучать доступные нам процедуры, которые позволят нам согласно существующим правовым нормам отстаивать свои интересы и права на знание того, как и что оценивалось, какие баллы за базовую сложность были выставлены, в чем разница между той и другой гимнасткой».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800).

19 августа технический комитет FIG провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.