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Хоркина поддержала повторный протест на судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

20:26
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась об отказе Международной федерации гимнастики (FIG) выдать Олимпийскому комитету России (ОКР) протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Хотелось бы узнать дальнейшие шаги, чтобы принять правильное решение, — цитирует Хоркину Газета.Ru. —  Мне, да и всем, наверное, было бы интересно разобраться в том, почему именно так было оценено выступление наших гимнасток. Я думаю, что мы правильно делаем, что продолжаем отстаивать интересы наших спортсменок.

Исходя из того, что в данный момент FIG отказалась выдавать нам протоколы, надо изучать доступные нам процедуры, которые позволят нам согласно существующим правовым нормам отстаивать свои интересы и права на знание того, как и что оценивалось, какие баллы за базовую сложность были выставлены, в чем разница между той и другой гимнасткой».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800).

19 августа технический комитет FIG провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/20/n_16409426.shtml?updated

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