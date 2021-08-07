Сестры Аверины остаются на втором и третьем местах перед последней дисциплиной в финале Олимпиады
11:37
Сестры Аверины продолжают занимать второе и третье места перед последней дисциплиной в финале турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
После выступлений с булавами на второй строчке идет Дина Аверина, на счету которой 83,650 балла. Третьей идет Арина Аверина с результатом в 82,550 балла. Лидером является Линой Ашрам из Израиля, у которой 84,500 балла.
Спортсменкам осталось выступить с лентой.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Личное первенство
Смена 3
Булавы
1. Линой Ашрам (Израиль) — 84,500 (28,650)
2. Дина Аверина (Россия) — 83,650 (28,150)
3. Арина Аверина (Россия) — 82,550 (27,800)
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