Сестры Аверины остаются на втором и третьем местах перед последней дисциплиной в финале Олимпиады

Сестры Аверины продолжают занимать второе и третье места перед последней дисциплиной в финале турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

После выступлений с булавами на второй строчке идет Дина Аверина, на счету которой 83,650 балла. Третьей идет Арина Аверина с результатом в 82,550 балла. Лидером является Линой Ашрам из Израиля, у которой 84,500 балла.

Спортсменкам осталось выступить с лентой.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Смена 3

Булавы

1. Линой Ашрам (Израиль) — 84,500 (28,650)

2. Дина Аверина (Россия) — 83,650 (28,150)

3. Арина Аверина (Россия) — 82,550 (27,800)