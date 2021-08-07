Сестры Аверины продолжают занимать второе и третье места после выступлений с мячом
10:47
Сестры Аверины продолжают занимать вторую и третью строчки в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
После выступлений с мячом Дина Аверина идет на втором месте, ее результат — 55,500 балла. Арина Аверина занимает третье место с результатом в 54,750 балла. Лидером, как и после выступлений с обручем, остается Линой Ашрам из Израиля, на счету которой 55,850 балла.
Спортсменкам осталось выступить с булавами и лентой.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Личное первенство
Смена 2
Мяч
1. Линой Ашрам (Израиль) — 55,850 (28,300)
2. Дина Аверина (Россия) — 55,500 (28,300)
3. Арина Аверина (Россия) — 54,750 (27,900)
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