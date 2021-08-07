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Сестры Аверины продолжают занимать второе и третье места после выступлений с мячом

10:47
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
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Сестры Аверины продолжают занимать вторую и третью строчки в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

После выступлений с мячом Дина Аверина идет на втором месте, ее результат — 55,500 балла. Арина Аверина занимает третье место с результатом в 54,750 балла. Лидером, как и после выступлений с обручем, остается Линой Ашрам из Израиля, на счету которой 55,850 балла.

Спортсменкам осталось выступить с булавами и лентой.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Смена 2

Мяч

1. Линой Ашрам (Израиль) — 55,850 (28,300)

2. Дина Аверина (Россия) — 55,500 (28,300)

3. Арина Аверина (Россия) — 54,750 (27,900)

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Иван Торопцев все материалы автора

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