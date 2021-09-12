В Госдуме прокомментировали премирование сестер Авериных после Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал премиальные Дины Авериной, которые она получила от Фонда поддержки олимпийцев.

«Отличный спонсорский ход. Конечно, было правильно наградить такого шикарного спортсмена, которого нагло засудили на Олимпиаде. Этот поступок останется на совести членов жюри. Фонд поддержки олимпийцев отметил сестер, как победительниц, в этом нет ничего странного. Полностью согласен с этим решением. А сейчас еще будет чемпионат мира, с которого израильтянка снялась, по понятным всем причинам. Она понимает, что второй раз такой номер не пройдет. А сестра Аверины поедут и покажут свой уровень. Будем за них болеть всей страной!», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российской гимнастке Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, был вручен автомобиль BMW X5.

Автомобилем BMW X3 наградили и сестру Дины — Арину Аверину, которая заняла четвертое место.

Автомобили BMW X5 вручали золотым медалистам, а серебряные и бронзовые призеры получали BMW X3.