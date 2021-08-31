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Сестры Аверины не пересматривали финал Олимпиады в личном многоборье

21:16
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверина заявили в интервью «Матч ТВ», что не пересматривали финал Олимпийских игр в Токио в многоборье.

Дина: «Я не смотрела».

Арина: «Ленту — ноль. Остальные — отрывками. Не хочу».

Золото в личном многоборье завоевала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра-близнец Арина оказалась на четвертой позиции.

В FIG был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале личного многоборья Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

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Иван Шитик все материалы автора

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