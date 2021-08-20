Международная федерация гимнастики не предоставила ответов на запрос по судейству сестер Авериных на Олимпиаде

Международная федерация гимнастики (FIG) не предоставила аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин.

«Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио 7 и 8 августа, — приводит ТАСС слова Конокотина. — Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и Международный олимпийский комитет (МОК). Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборьеь комментировать просто бессмысленно».

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Позднее ОКР сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. В четверг технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.