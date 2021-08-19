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Скандалы

Журова считает, что Дину Аверину и Ашрам надо было наградить двумя золотыми медалями на Олимпиаде

16:08
Дина Аверина и Линой Ашрам. Фото Reuters
Дина Аверина и Линой Ашрам. Фото Reuters
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты соревнований по художественной гимнастике непредвзятыми на Олимпиаде-2020 в Токио.

«В субъективном виде спорта, где есть судьи, такое может быть. Причем я сама видела разбор чуть ли не по элементам наших судей, у которых другое мнение. К сожалению, в таких видах так и будет. Главное, чтобы это не привело к тому, что их уберут из программы Олимпийских игр, потому что такие разговоры ходят, чтобы не было скандалов», — сказала Журова «СЭ».

Журова также добавила, что не хочет, чтобы художественную гимнастику убирали из Олимпиады, так как это замечательный вид спорта.

«Мы однозначно останемся при своем мнении, федерация гимнастики при своем. Знаю, что были ситуации, когда выдавали две золотые медали. Может быть, исходя из этого скандала, тоже могли выдать две медали. Для нас Дина все равно чемпионка», — добавила Журова.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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