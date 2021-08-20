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«Все эти судьи не стоят слез девочки». Газзаев раскритиковал арбитров, поставивших Дину Аверину на второе место на олимпийских соревнованиях

09:50
Дина и Арина Аверины. Фото Дарья Исаева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дина и Арина Аверины. Фото Дарья Исаева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал причины решения судей на олимпийском турнире по художественной гимнастике, которые поставили на первое место израильтянку Линой Ашрам, а нашу Дину Аверину — на второе. Это вызвало негативную реакцию у многих специалистов и болельщиков.

— Нельзя не отметить крайне необъективное судейство в художественной гимнастике, — подчеркнул Газзаев. — Явно стояла задача избавиться от гегемонии нашей страны в этом виде спорта. Судьи семь минут не могли определиться с победителем. Видимо, не получалось договориться или баллы посчитать? Очень жалко было смотреть на Дину Аверину, которая столкнулась с вопиющей несправедливостью. Все эти судьи не стоят слез этой девочки.

Будем верить, что в Париже в 2024 году мы стартует полным составом, с гимном и флагом. Там нужно ставить задачу — победа в общем зачете Олимпийских игр.

Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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