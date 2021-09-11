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Путин: «Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике»

12:53
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Игр в Токио заявил, что Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — цитирует ТАСС Путина.

Напомним, израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12361405

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Роман Шишов все материалы автора

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