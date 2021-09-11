Путин: «Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике»
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Игр в Токио заявил, что Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике.
«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — цитирует ТАСС Путина.
Напомним, израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.
Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.
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