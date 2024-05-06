Чемпионская гонка превратилась в лигу поддавков. «Зенит» — лидер, но не фаворит
Развязка этого сезона точно войдет в историю. Как минимум — за рекорд по упущенным возможностям в борьбе за чемпионство. Как максимум — за непредсказуемый финал.
Эта игра в поддавки зашла слишком далеко и окончательно перемешала расклады. Только за прошлую неделю «Зенит» дважды открывал путь к первому месту, но «Краснодар» этим ни разу не воспользовался, а головокружительный камбэк «Динамо» с «Сочи» позволил лишь на сутки сравняться по очкам.
Столько нервов — и все ради того, чтобы Питер остался лидером, но был крайне недоволен собой. Да, после триллера в Воронеже можно вспоминать отмененный гол Клаудиньо, перечислять загубленные шансы Артура и Мантуана, наконец, уверять, что пенальти на 90+11-й минуте — чистая случайность.
Но статистика подтверждает: проблемы никуда не делись. Ни одной победы в четырех матчах, включая Кубок, три неудачи в РПЛ подряд и худший показатель по очкам после 27 туров в эпоху Сергея Семака — такого с лидером еще не случалось. Последний раз 51 очко за три тура до финиша «Зенит» набирал при Роберто Манчини в 2018-м — и закончил чемпионат лишь пятым.
Сейчас, конечно, такое понижение не грозит, но и сильно досрочной победы не случится. Что уже событие: за пять лет питерцы лишь однажды оформляли титул позднее 27-го тура (в сезоне-2020/21 в 28-м), а теперь пришли к тому, что шестое золото, казавшееся неизбежным после победы в Краснодаре, вообще не гарантировано.
«Рубин», «Динамо», «Факел» зафиксировали новый тезис: разница в стоимости составов решает не все, а класс легионеров перекрывают мотивация, концентрация и, как говорит Ираклий Квеквескири, рабоче-крестьянский подход. Команда Семака давно не выигрывает с запасом (ни по счету, ни по качеству футбола), а теперь еще и упускает победу, когда абсолютно все понимают, что на своем поле Воронеж использует даже минимальный шанс.
В любой другой ситуации можно было бы оценивать риски такого падения, но уникальность ситуации в том, что все это касается не только питерцев, но и конкурентов. Причем даже в большей степени!
«Динамо» при первой же возможности возглавить таблицу выдает серию из трех поражений подряд, а против «Сочи» убивает оставшиеся нервные клетки. «Краснодар» тоже избегает лидерства и делает все, чтобы не обгонять «Зенит».
Сравнивать календари трех претендентов и высчитывать расклады теперь кажется бессмысленной затеей — последние законы логики нарушены.
Те, кто мечтал о возрождении интриги на фоне пятилетней гегемонии «Зенита», точно довольны — задача перевыполнена. Теперь осталось выяснить, воспользуются ли этим «Динамо» с «Краснодаром». И, главное, соберется ли чемпион.
Пора заканчивать с поддавками — впереди три тура, чтобы красиво завершить уникальнейший сезон.
Сезон, который при любом исходе будут обсуждать еще очень долго.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3