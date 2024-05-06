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6 мая, 23:30

Чемпионская гонка превратилась в лигу поддавков. «Зенит» — лидер, но не фаворит

«Зенит» лидирует в РПЛ после 27 туров
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1/2
Леонид Волотко — о невероятной концовке сезона в РПЛ.

Развязка этого сезона точно войдет в историю. Как минимум — за рекорд по упущенным возможностям в борьбе за чемпионство. Как максимум — за непредсказуемый финал.

Эта игра в поддавки зашла слишком далеко и окончательно перемешала расклады. Только за прошлую неделю «Зенит» дважды открывал путь к первому месту, но «Краснодар» этим ни разу не воспользовался, а головокружительный камбэк «Динамо» с «Сочи» позволил лишь на сутки сравняться по очкам.

Столько нервов — и все ради того, чтобы Питер остался лидером, но был крайне недоволен собой. Да, после триллера в Воронеже можно вспоминать отмененный гол Клаудиньо, перечислять загубленные шансы Артура и Мантуана, наконец, уверять, что пенальти на 90+11-й минуте — чистая случайность.

Но статистика подтверждает: проблемы никуда не делись. Ни одной победы в четырех матчах, включая Кубок, три неудачи в РПЛ подряд и худший показатель по очкам после 27 туров в эпоху Сергея Семака — такого с лидером еще не случалось. Последний раз 51 очко за три тура до финиша «Зенит» набирал при Роберто Манчини в 2018-м — и закончил чемпионат лишь пятым.

Сейчас, конечно, такое понижение не грозит, но и сильно досрочной победы не случится. Что уже событие: за пять лет питерцы лишь однажды оформляли титул позднее 27-го тура (в сезоне-2020/21 в 28-м), а теперь пришли к тому, что шестое золото, казавшееся неизбежным после победы в Краснодаре, вообще не гарантировано.

Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Рубин», «Динамо», «Факел» зафиксировали новый тезис: разница в стоимости составов решает не все, а класс легионеров перекрывают мотивация, концентрация и, как говорит Ираклий Квеквескири, рабоче-крестьянский подход. Команда Семака давно не выигрывает с запасом (ни по счету, ни по качеству футбола), а теперь еще и упускает победу, когда абсолютно все понимают, что на своем поле Воронеж использует даже минимальный шанс.

В любой другой ситуации можно было бы оценивать риски такого падения, но уникальность ситуации в том, что все это касается не только питерцев, но и конкурентов. Причем даже в большей степени!

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

«Динамо» при первой же возможности возглавить таблицу выдает серию из трех поражений подряд, а против «Сочи» убивает оставшиеся нервные клетки. «Краснодар» тоже избегает лидерства и делает все, чтобы не обгонять «Зенит».

Сравнивать календари трех претендентов и высчитывать расклады теперь кажется бессмысленной затеей — последние законы логики нарушены.

Те, кто мечтал о возрождении интриги на фоне пятилетней гегемонии «Зенита», точно довольны — задача перевыполнена. Теперь осталось выяснить, воспользуются ли этим «Динамо» с «Краснодаром». И, главное, соберется ли чемпион.

Пора заканчивать с поддавками — впереди три тура, чтобы красиво завершить уникальнейший сезон.

Сезон, который при любом исходе будут обсуждать еще очень долго.

Фото «СЭ»
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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