Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на заявление международной федерации гимнастики, которая признала результаты Олимпийских игр в Токио-2020 непредвзятыми.

«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир.

Первый раз слышу о том, что кто-то угрожал судьям. К нам лично никаких претензий нет. Мы никому ничего никогда не говорили. Конечно, есть люди, которые возмущены судейством на Олимпиаде, но думаю, что угроз никаких нет. Есть возмущение, почему поставили такую оценку, а не другую», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости».

Российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио.

Готовим материалы, которые предъявим FIG, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Точно знаем, что мы правы», — сказала Винер-Усманова.