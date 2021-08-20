Тихонов считает, что Дину Аверину и Линой Ашрам можно было наградить двумя золотыми медалями на Олимпиаде

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление международной федерации гимнастики, которая признала результаты Олимпийских игр в Токио-2020 непредвзятыми.

«Надо бороться до конца, отстаивать свои права, — приводит слова Тихонова «Газета.Ru». — Судейство там, где есть человеческий фактор, всегда может быть субъективным. На эту тему говорили профессионалы. Сколько нас могут опускать? Посмотрите: флага нет, гимна нет, не боремся, ничего не говорим, нам глубоко плевать. Наверху все молчат, в МОК нашего представительства практически не осталось. Что дальше, скажите? Так и будут всю жизнь издеваться?

У меня были свои принципы борьбы в биатлоне. Я сделал федерацию номер один, и на любом конгрессе все интересы России были учтены. Как Тихонов ушел, нас отовсюду выгнали, и не стало ни одного принципиального, нормального и грамотного человека в биатлоне — все. Мы до 2027 года не имеем ни одного старта. Поэтому — бороться, бороться и бороться! Доказываться свою правоту. Тем более, Ирина Винер-Усманова столько сделала для художественной гимнастики, сколько никто не сделал.

Я бы этих судей, всех до одного, подчистую, выгнал и больше не приглашал. Ведь можно было пойти на компромисс: сделать две золотые медали. Это было много раз! И конфликт был бы исчерпан. А это безграмотная группа судей. Украинской спортсменке удовлетворили протест — значит, прецедент есть".

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

19 августа технический комитет FIG провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.