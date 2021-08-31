Дина Аверина: «После Олимпиады Линой поздравила нас с днем рождения»

Серебряный призер Олимпиады-2020 Дина Аверина рассказала, какие у нее и ее сестры — Арины — отношения с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам.

«Я видела ошибку Линой. Смотрю — она теряет. Я даже немного успокоилась и еще больше собралась. Я понимаю, что это последний вид, все допускают ошибки. Ирина Александровна мне говорит: «Линой потеряла». Шанс есть.

Мы с ней нормально до этого общались. Поздравляли с праздниками. У нас нет того, чтобы быть в «черном списке». Нормально общались.

После Олимпиады она нас с днем рождения поздравила.

Мы знали, что будет большая конкуренция на Олимпиаде, но я переживала за себя», — сказал Арина в интервью «Матч ТВ».

7 августа Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований. Позднее технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде справедливым.