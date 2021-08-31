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Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о выступлении на Олимпиаде в Париже

21:39
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в интервью «Матч ТВ» заявили, что пока не определились с тем, будут ли выступать на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

Дина: «Нужна не золотая медаль, а справедливость. Правда. Мы за это боремся. Чтобы честно судили.

Сейчас будут новые правила. Я не могу точно сказать: заканчиваю или остаюсь".

Арина: «Я тоже в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Сейчас отдыхаем, думаем».

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Иван Шитик все материалы автора

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