Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о выступлении на Олимпиаде в Париже
21:39
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в интервью «Матч ТВ» заявили, что пока не определились с тем, будут ли выступать на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.
Дина: «Нужна не золотая медаль, а справедливость. Правда. Мы за это боремся. Чтобы честно судили.
Сейчас будут новые правила. Я не могу точно сказать: заканчиваю или остаюсь".
Арина: «Я тоже в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Сейчас отдыхаем, думаем».
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