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Конокотин: «Художественная гимнастика — олимпийская дисциплина. Должны быть четкие и понятные критерии судейства»

12:38
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Руководитель делегации команды на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин заявил, что хотел бы увидеть оценки российских художественных гимнасток на Играх в Токио.

Вчера, 20 августа, технический комитет FIG провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.

«Художественная гимнастика — олимпийская дисциплина. Значит, должны быть четкие и понятные критерии судейства. В каждой бригаде арбитров есть своя оценка, которая вычисляется на бумаге и фиксируется. Эти подсчеты хотелось бы посмотреть. Ведь легкоатлет, например, видит высоту, которую берет», — передает слова Конокотина официальный сайт Olympic.

Стоит отметить, что по судейству россиянок Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио Международная федерация гимнастики (FIG) не предоставила аргументированных ответов на запрос ОКР.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/no_category/andrej-konokotin-okr-vystupaet-za-provedenie-obektivnoj-otkrytoj-ekspertizy-no-vidim-druguyu-tendentsiyu/

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Иван Богун все материалы автора

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