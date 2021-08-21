Канделаки прокомментировала заявление FIG по скандалу с судейством на Олимпиаде в Токио

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG), в котором говорится, что судейство на Олимпийских играх в Токио не было предвзятым.

«Ну что, дорогие друзья, борьба за справедливую оценку выступления наших спортсменок в художественной гимнастике продолжается, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Международная федерация гимнастики (FIG) делает каменное лицо и утверждает, что все было по совести. Мол, перепроверили все оценки, пересмотрели все выступления — никаких проблем в нашем хозяйстве нет.

Разумеется, такой ответ не устраивает ни Ирину Винер, ни множество профессиональных судей, по мнению которых оценки были выставлены несправедливо.

Чтобы переключить внимание с работы судей и с огромного количества протестов, которые подавались разными командами на Олимпиаде, FIG заявила, что судьи получали еще и сообщения с ненавистью и угрозами.

Позиция Ирины Винер, которая публично отстаивает нашу правоту — правоту, которую видел весь мир, кроме судей в Токио, — остается прежней. Наша сторона собирает доказательства, включая анализ оценок независимыми судьями международной категории, для опротестования решения технического комитета FIG. По словам Ирины Александровны, у нас есть огромная доказательная база того, что на Олимпиаде были допущены грубейшие нарушения.

Я не сомневалась в том, что Международная федерация гимнастики будет стоять на своем. Пересмотр решения судей означал бы признание серьезных ошибок и принятие сугубо политических решений по прекращению многолетнего доминирования наших спортсменок. Но у меня нет никаких сомнений и в том, что наша сторона под руководством Ирины Винер будет защищать нашу правоту до конца".

Напомним, победа израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020 в Токио в индивидуальном многоборье вызвала скандал. Она набрала 107,800 балла, но при этом в последнем упражнении уронила ленту. Россиянка Дина Аверина, не допустившая ошибок, завоевала серебро (107,650). Ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Позднее ОКР отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. Технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.