Путин прокомментировал скандал с судейством российских гимнасток на Олимпиаде в Токио
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта прокомментировал скандал с российскими гимнастками, произошедший на Олимпиаде в Токио.
Путин, обращаясь к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой, отметил, что вопрос судейства — это отдельная тема.
Сама Винер-Усманова раскритиковала судейство на Олимпиаде и заявила о том, что Игры стали политизированными.
«Я думаю, что вы с министром спорта и с президентом Олимпийского комитета России пообсуждаете еще эти вопросы», — цитирует ТАСС Путина. — Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло".
Напомним, израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.
Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.
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