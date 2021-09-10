Путин прокомментировал скандал с судейством российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта прокомментировал скандал с российскими гимнастками, произошедший на Олимпиаде в Токио.

Путин, обращаясь к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой, отметил, что вопрос судейства — это отдельная тема.

Сама Винер-Усманова раскритиковала судейство на Олимпиаде и заявила о том, что Игры стали политизированными.

«Я думаю, что вы с министром спорта и с президентом Олимпийского комитета России пообсуждаете еще эти вопросы», — цитирует ТАСС Путина. — Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло".

Напомним, израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.