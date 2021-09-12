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Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио

13:18
Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио. Фото Instagram
Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио. Фото Instagram
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Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио, поделилась фото автомобиля BMW X5, который она получила от Фонда поддержки олимпийцев.

Автомобилем BMW X3 наградили сестру Дины — Арину Аверину, которая на Олимпиаде заняла четвертое место.

Напомним, что автомобили BMW X5 вручали золотым медалистам, а серебряные и бронзовые призеры получали BMW X3.

Олимпийской чемпионкой на прошедших Играх со скандалом стала израильтянка Линой Ашрам. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Всего российские олимпийцы получили 77 машин, из них 31 — чемпионам. На Олимпиаде в Токио сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).

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Роман Шишов все материалы автора

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