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В Болгарской федерации художественной гимнастики ответили на критику судейства на Олимпиаде в Токио

11:28

Генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова высказала мнение, что судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио было справедливым, его критика не отвечает принципам честной игры.

Болгарские гимнастки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, россиянки прежде на Играх не проигрывали на протяжении 25 лет.

«Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры, — сказала Атанасова ТАСС, говоря о критике судейства. — Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема».

«Для нас это действительно большая победа, она является исторической, — сказала Атанасова. — Болгария стояла у истоков создания художественной гимнастики, 70-летие которой мы будем праздновать в следующем году. С самого начала и до сих пор мы всегда были в четверке лучших в этом виде спорта, так что победа Болгарии удивлять не должна — мы имеем очень богатую историю».

Напомним, что в индивидульных соревнованиях олимпийской чемпионкой на прошедших Играх со скандалом стала израильтянка Линой Ашрам. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12419507

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Роман Шишов все материалы автора

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