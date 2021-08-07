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Дина Аверина расплакалась во время интервью после финала Олимпиады

13:23
Дина Аверина. Фото Скриншот эфира matchtv.ru
Дина Аверина. Фото Скриншот эфира matchtv.ru
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Российская гимнастка Дина Аверина не смогла сдержать слез после финала личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Во время телеинтервью Аверина заплакала. Спортсменка заявила о несправедливом судействе в финале Игр в Японии.

Дина Аверина. Фото Скриншот эфира matchtv.ru
Дина Аверина. Фото Скриншот эфира matchtv.ru

Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Авериной, которая выступила чисто.

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Иван Торопцев все материалы автора

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