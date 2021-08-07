Дина Аверина расплакалась во время интервью после финала Олимпиады

Российская гимнастка Дина Аверина не смогла сдержать слез после финала личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Во время телеинтервью Аверина заплакала. Спортсменка заявила о несправедливом судействе в финале Игр в Японии.

Дина Аверина. Фото Скриншот эфира matchtv.ru

Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Авериной, которая выступила чисто.