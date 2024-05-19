Борис Ротенберг — о возможном назначении Морено в ЦСКА: «Повторения того, что было с Федотовым, не будет!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Сочи» Роберта Морено на аналогичный пост в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев.

«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» — сказал Ротенберг «СЭ».

18 мая главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал новый трехлетний контракт с южанами.