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Сегодня, 14:27

Борис Ротенберг — о возможном назначении Морено в ЦСКА: «Повторения того, что было с Федотовым, не будет!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Сочи» Роберта Морено на аналогичный пост в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев.

«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» — сказал Ротенберг «СЭ».

18 мая главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал новый трехлетний контракт с южанами.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Сочи
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Борис Ротенберг-старший
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
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Ростов – Балтика
 - : -
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