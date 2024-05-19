Борис Ротенберг — о возможном назначении Морено в ЦСКА: «Повторения того, что было с Федотовым, не будет!»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Сочи» Роберта Морено на аналогичный пост в ЦСКА.
Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев.
«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» — сказал Ротенберг «СЭ».
18 мая главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал новый трехлетний контракт с южанами.
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|
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|
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|9
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|34-41
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|
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|28
|8
|5
|15
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|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
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|29
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|16
|36-47
|23
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30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
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|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
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|23
|1
|4
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