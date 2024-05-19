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Сегодня, 07:57

Представители Джикии провели предварительные переговоры с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации «РБ Спорт», о решении «Спартака» не продлевать контракт сам Джикия узнал пару дней назад от генерального директора «Спартака» Олега Малышева. Тогда же представители футболиста начали контакты с другими клубами и провели первый разговор с руководством «Локомотива». Стороны договорились начать переговоры позднее.

30-летний Джикия в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он провел за красно-белых 214 матчей, в которых забил 5 голов.

Георгий Джикия покинет &laquo;Спартак&raquo; по&nbsp;окончании сезона. Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstaviteli-dzhikii-proveli-predvaritel-ny-e-peregovory-s-lokomotivom/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Чернышов считает, что Джикия еще мог принести пользу «Спартаку»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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