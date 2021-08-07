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Поздняков — про серебро Дины Авериной: «Абсолютно не трагедия, девочки боролись»

13:19
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что отсутствие у российских спортсменок золотой медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх не является трагедией.

«Абсолютно не трагедия, девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом, — цитирует ТАСС Позднякова. — Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты — мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек — они молодцы, боролись».

Напомним, россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12081195

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