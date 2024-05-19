РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге

Как стало известно «СЭ», РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура вне зависимости от того, где он определится: в Краснодаре или Санкт-Петербурге.

В случае победы «Динамо» или «Краснодара» сильнейший коллектив получит кубок, который лига специально доставит в город на последний тур.

В том случае, если первое место снова займет «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году. Напомним, сине-бело-голубые выиграли турнир пять раз подряд.

Таким образом, церемония при любом исходе пройдет в соответствии с регламентом, и победитель чемпионата получит оригинальный трофей сразу после матча 30-го тура.