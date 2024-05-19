Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:41

РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге

РПЛ готова вручить кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок чемпиона РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура вне зависимости от того, где он определится: в Краснодаре или Санкт-Петербурге.

В случае победы «Динамо» или «Краснодара» сильнейший коллектив получит кубок, который лига специально доставит в город на последний тур.

В том случае, если первое место снова займет «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году. Напомним, сине-бело-голубые выиграли турнир пять раз подряд.

Таким образом, церемония при любом исходе пройдет в соответствии с регламентом, и победитель чемпионата получит оригинальный трофей сразу после матча 30-го тура.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
4
4
Читайте также
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Экс-футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо рассказал, за кого будет болеть в последнем туре РПЛ
Кассьерра — рекордсмен века. У Матео — всего третий пента-трик в истории чемпионата России!
Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре
Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром
«Ахмат» — «Зенит»: пента-трик Кассьерры оставил питерцев в гонке за золотом! Онлайн-трансляция матча
РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Зенит» разгромил «Ахмат» и другие матчи 29-го тура
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре
Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром
Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось
ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»
Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»
Мостовой: «Только я говорил, что интрига будет до последнего тура»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Андрей Недобрый

    Отсюда делаем вывод -Зениту при любом раскладе вручат чемпионский кубок.. Ну и чудесненько.. Будет отличный повод нажратся..

    19.05.2024

  • kim-1965

    Валера огорчит Сережу через неделю.

    19.05.2024

  • Спринт

    И зачем кому из победителей РПЛ половинка чемпионского Кубка .. ?

    19.05.2024

  • Empers100

    Динамо всё что могло забить - уже забило. Перед матчем их будет колотить, они перегорят и проиграют. Зенит - чемпион!

    19.05.2024

    • Карпин продолжит руководить «Ростовом» в следующем сезоне

    Экс-футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо рассказал, за кого будет болеть в последнем туре РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
    2
    		 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
    3
    		 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
    4
    		 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
    5
    		 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
    6
    		 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
    7
    		 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
    8
    		 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
    9
    		 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
    10
    		 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
    11
    		 Урал 29 7 9 13 30-44 30
    12
    		 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
    13
    		 Факел 29 6 11 12 20-31 29
    14
    		 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
    15
    		 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
    16
    		 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.05 14:00
    Динамо – Кр. Советов
    		 4 : 1
    18.05 16:30
    Локомотив – Факел
    		 2 : 0
    18.05 19:00
    Сочи – Краснодар
    		 2 : 3
    19.05 12:00
    Урал – Оренбург
    		 3 : 3
    19.05 14:15
    Спартак – Рубин
    		 3 : 1
    19.05 16:30
    Ростов – Балтика
    		 2 : 1
    19.05 19:00
    Ахмат – Зенит
    		 1 : 5
    20.05 20:00
    Пари НН – ЦСКА
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Зенит

    		 21
    Константин Тюкавин

    Константин Тюкавин

    Динамо

    		 15
    Джон Кордоба

    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 14
    П
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Локомотив

    		 15
    Константин Тюкавин

    Константин Тюкавин

    Динамо

    		 9
    Маркус Вендел

    Маркус Вендел

    Зенит

    		 8
    И К Ж
    да Силва Виллиан Роша

    да Силва Виллиан Роша

    ЦСКА

    		 22 1 9
    Виктор Александров

    Виктор Александров

    Пари Нижний Новгород

    		 23 1 4
    Кирилл Гоцук

    Кирилл Гоцук

    Пари Нижний Новгород

    		 23 1 4
    Вся статистика

    Придумай мем

    Новости
    RSS RSS
    Все новости