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Сегодня, 21:00

Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

Отдел футбола «СЭ»
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» обыграл «Ахмат» в Грозном (5:1) и сохранил шансы стать чемпионом в этом сезоне.

Перед заключительным туром у «Динамо» 56 очков, у «Зенита» — 54, у «Краснодара» — 53.

В 30-м туре «Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет с «Динамо». Встречи пройдут 25 мая, начало — в 16:30.

«Динамо», чтобы стать чемпионом:

Достаточно сыграть вничью в Краснодаре.

«Зениту», чтобы стать чемпионом:

Нужно обыграть «Ростов», и чтобы «Динамо» при этом проиграло «Краснодару».

В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи по личным встречам (динамовцы выиграли оба матча — 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве).

«Краснодару», чтобы стать чемпионом:

Нужно победить «Динамо», и чтобы «Зенит» при этом не обыграл «Ростов».

При равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам: матч первого круга в Москве завершился победой «быков» (3:1).

Впервые с 2014 года на чемпионство перед заключительным туром претендуют сразу три команды.

Топ-5 турнирной таблицы РПЛ
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
4
10
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РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Зенит» разгромил «Ахмат» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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