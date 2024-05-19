Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром
«Зенит» обыграл «Ахмат» в Грозном (5:1) и сохранил шансы стать чемпионом в этом сезоне.
Перед заключительным туром у «Динамо» 56 очков, у «Зенита» — 54, у «Краснодара» — 53.
В 30-м туре «Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет с «Динамо». Встречи пройдут 25 мая, начало — в 16:30.
«Динамо», чтобы стать чемпионом:
Достаточно сыграть вничью в Краснодаре.
«Зениту», чтобы стать чемпионом:
Нужно обыграть «Ростов», и чтобы «Динамо» при этом проиграло «Краснодару».
В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи по личным встречам (динамовцы выиграли оба матча — 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве).
«Краснодару», чтобы стать чемпионом:
Нужно победить «Динамо», и чтобы «Зенит» при этом не обыграл «Ростов».
При равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам: матч первого круга в Москве завершился победой «быков» (3:1).
Впервые с 2014 года на чемпионство перед заключительным туром претендуют сразу три команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4