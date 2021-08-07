Дина Аверина: «Обидно, что сегодня было несправедливое судейство»

Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала итоги финала личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Конечно, больно. Даже, может, не от того, что я заняла второе место. Очень рада, что хотя бы получила медаль. Просто обидно и больно, что сегодня было несправедливое судейство. Что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды чисто, достойно, как я могла и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за чистый спорт.



Я знала и почти все оценки, и на каком месте иду, и какой отрыв, но в этот раз не настраивала себя на то, сколько мне надо или не надо набрать. Раньше я понимала: если я делаю — мне ставят, а сейчас я делаю и мне не ставят. Было бессмысленно считать оценки. Я довольна, что выходила на все четыре вида спокойно, без волнения, меня не трясло.



Что говорила Винер? Сегодня она была напрямую с нами, нам дали наушник, мы с наушником тренировались, слышали все ее замечания, исправляли. Что она сказала последнее: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца, не подведи страну, давай, покажи настоящую художественную гимнастику». Я показала, сделала все, что смогла.



Понимала ли я, к чему все идет, когда долго ставили последнюю оценку? Конечно, я понимала, не первый раз, не первый год в спорте. Сразу знала, что мне не поставят. Надеялась и верила до последнего, но... Чуда не произошло. Что делать дальше? Дальше надо успокоиться и все обдумать. Нельзя принимать решения на такую голову, когда расстроена, обижена. Я могу все, что угодно сказать и сделать. Надо подождать, а потом думать, что будет дальше», — сказала в эфире matchtv.ru Аверина.

Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Авериной, которая выступила чисто.