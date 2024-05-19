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Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде

Алина Савинова
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Александр Усик.
Фото AFP

Украинский боксер Александр Усик пробудет в статусе абсолютного чемпиона мира после победы над британцем Тайсоном Фьюри меньше двух недель, сообщает журналист Дэн Рафаэл.

Усик раздельным решением судей победил Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде и забрал его пояс по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. По информации источника украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем 1 июня.

37-летний Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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