«Ахмат» — «Зенит»: Кассьера оформил хет-трик

Нападающий «Зенита» Матео Кассьера забил свой третий гол в матче 29-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Футболист отличился на 45-й минуте встречи. Этот хет-трик стал первым для Кассьеры в текущем сезоне. Счет в игре на данный момент — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».