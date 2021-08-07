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Министр спорта Матыцин про серебро Авериной: «У каждого возникло множество вопросов к судейству»

13:27
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дину Аверину с серебряной медалью, завоеванной в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

«Поздравляю Дину Аверину с серебром Олимпиады в Токио! Наша спортсменка проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных и восхищалась их мастерством. Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть «золото». Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповых многоборье».

Россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

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