Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады. Чего ждать на Олимпиаде 3 августа

Главные события 3 августа, 11-го медального дня Олимпийских игр в Токио

Во вторник на аренах XXXII Олимпийских игр будут разыграны 26 комплектов медалей. Мы следим за спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, боксом и греблей. А также болеем за волейболистов и ватерполисток, начинающих плей-офф, синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, а также барьериста Сергея Шубенкова в квалификациях. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Без медведя и названия

Во второй день соревнований дуэтов в синхронном плавании мы увидим нашумевшую техническую программу россиянок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Изначально она называлась «Из России с любовью», а девушки планировали выступать в купальниках с медведями. Но буквально за несколько недель до старта оказалось, что согласно декабрьскому вердикту CAS под запретом и медведи, и само название программы.

Впрочем, мы уверены, что на выступлении наших спортсменок это никак не скажется. Предварительные соревнования в произвольной программе они выиграли с отрывом больше чем в полтора балла, хотя из-за заминки с музыкой им пришлось стартовать дважды. Поэтому нет никаких сомнений, что по сумме они войдут в число 12 лучших пар и выступят в финале. Да и насчет результатов финала, собственно, тоже почти все ясно. Болеем за двух Светлан! По жребию они выйдут на бортик бассейна восьмыми.

В рядом расположенном бассейне для прыжков в воду чуть раньше разыграют медаль мужчины на трехметровом трамплине. По итогам предварительной стадии лидер сборной России Евгений Кузнецов стал седьмым, а вот Никита Шлейхер показал 24-й результат и закончил выступления. Кузнецову же в полуфинале нужно занимать место не ниже 12-го, чтобы побороться за медали. Верим, что Евгению по силам и то и другое.

4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа

Эмоциональное прощание

Завершается такой эмоциональный и такой яркий на нынешних играх турнир по спортивной гимнастике. Нам осталось увидеть всего три финала на отдельных снарядах, где в предыдущие дни россияне выиграли два серебра и бронзу. Итак, последние шансы подняться на пьедестал будут у Никиты Нагорного, который выступит на перекладине, Давида Белявского, стартующего на брусьях, а также Владиславы Уразовой, заслужившей право выступить на бревне. Переживаем за них изо всех сил и ждем успехов.

В легкой атлетике во вторник запланировано шесть финалов. Россиян в них не будет — мы надеялись увидеть в борьбе за медали прыгунью в длину Дарью Клишину, но она получила травму в квалификации. Зато в предварительных забегах стартует один из сильнейших спринтеров-барьеристов планеты Сергей Шубенков.

Последние месяцы получились для обладателя четырех медалей чемпионатов мира непростыми. Надеемся, на форму Шубенкова это если и повлияло, то минимально. В предварительной стадии он стартует в третьем забеге вместе с лидером мирового сезона американцем Грантом Холлоуэем.

11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах

13.10 Легкая атлетика. Мужчины. 110 м/б. Предварительные забеги

Самый важный матч

Самая интересная часть соревнований начинается в волейбольном турнире — во вторник пройдет первый раунд плей-офф у мужчин. Нужно пройти по очень тонкой грани, отделяющей успех от полного провала. Россияне в своей группе стали первыми, несмотря на одно поражение от Франции.

До последнего тура сохранялась вероятность в 1/4 встретиться со сборной Ирана под управлением Владимира Алекно. Но та, начав с двух побед, в том числе сенсационно обыграв Польшу, не выдержала темпа и пропустила на четвертое место сборную Канады. Вот ее и нужно обыграть для попадания в полуфинал. Соперник нам вполне по силам.

И в ватерпольном турнире пришло время четвертьфиналов. Тренерский штаб российской команды еще до вылета в Токио называл матч этой стадии главным на всем турнире. По итогам групповой стадии и невероятной борьбы в обеих группах россиянки лишь по дополнительным показателям уступили второе место Венгрии и попали на Австралию, хотя с таким же успехом это могли оказаться голландки либо испанки. Впрочем, все эти команды примерно равны по силам, и битва предстоит жаркая. Ее победитель почти наверняка получит в соперницы сборную США.

3.00 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Канада

13.50 Водное поло. Женщины. Четвертьфинал. Австралия — команда ОКР

Битвы титанов

У боксеров во вторник пройдут первые два финала — к сожалению, без россиян. Зато наши бойцы примут участие в двух полуфиналах и одном четвертьфинале. Четвертьфиналистом будет легковес Габил Мамедов. Соперник у него статусный — серебряный призер ЧМ-2019 американец Кишон Дэвис, в предыдущем бое буквально уничтоживший сильного француза Софьяна Умиа. Тот вышел на ринг в статусе призера Игр в Рио, а во втором раунде оказался на настиле.

В полуфиналах будут боксировать тяжеловес Муслим Гаджимагомедов и представитель легчайшей категории Альберт Батыргазиев. У первого оппонент тоже заметный — новозеландец Дэвид Ньика. За время Игр он попадал в центр внимания уже дважды. Когда нес флаг своей страны на церемонии открытия и когда чуть не повторил судьбу Эвандера Холифилда — в первом раунде марокканец Юнес Баалла попытался укусить Ньику за ухо. Батыргазиев же сойдется на ринге с мощнейшим кубинцем Лазаро Альваресом. Это трехкратный чемпион мира и дважды бронзовый призер Олимпиад. Пожелаем Батыргазиеву организовать парню с Острова свободы третью бронзу.

Пока не лучшим образом складывается для россиян турнир по борьбе. Хотя первый финал с участием нашего представителя греко-римского стиля пройдет во вторник. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев будет соперничать с именитым Артуром Алексаняном из Армении, победителем Игр в Рио. Отдавать титул просто так тот не намерен.

У «классиков» в борьбу последним вступит победитель ЧМ-2018 Артем Сурков в весе до 67 кг, которому в первом раунде в соперники достался американец Алехандро Санчо. У женщин в категории до 62 кг будет соревноваться Любовь Овчарова. Ей сразу же предстоит сразиться с очень сильной японкой Юкако Каваи.

На велотреке первый же старт принес нам и первую медаль — Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте. Следом в борьбу в этой дисциплине вступят и мужчины. В составе российской команды — Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев.

В гребле на байдарках и каноэ будут разыграны первые четыре комплекта наград. Но сначала с утра пройдут полуфиналы. У мужчин в байдарке-одиночке на 1000 м до этой стадии добрался Максим Спесивцев, у девушек на дистанции 200 м — Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на дистанции 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова. Чтобы попасть в решающий раунд, в полуфинале нужно занимать место не ниже четвертого.

Во вторник у нас будет и единственная возможность выиграть медаль в мужской тяжелой атлетике. В весе до 109 кг на старт выйдет Тимур Наниев. Пожелаем ему удачи.

Дебют еще одного нового олимпийского вида спорта запланирован на вторник — в этот день пройдет квалификация в скалолазании у мужчин. Спортсмены на Играх соревнуются в специально для этого придуманной дисциплине. Многоборье сочетает в себе привычные виды скалолазания — на скорость, на трудность и боулдеринг. Среди мужчин, которые выйдут на исторический старт, будет и россиянин, Алексей Рубцов.

3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы

5.00 Греко-римская борьба. Женская борьба.

5.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Четвертьфинал. Кишон Дэвис (США) — Габил Мамедов

6.18 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Полуфинал. Муслим Гаджимагомедов — Дэвид Ньика (Новая Зеландия)

9.58 Велоспорт-трек. Мужчины. Командный спринт. Квалификация

11.00 Скалолазание. Мужчины. Квалификация

12.03 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Полуфинал. Лазаро Альварес (Куба) — Альберт Батыргазиев

13.50 Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 109 кг.