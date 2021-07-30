Успехи России нервируют соперников: итоги 30 июля на Олимпиаде

Семь главных событий пятницы на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Пятница принесла сборной ROC (ОКР, Олимпийского комитета России) две золотые награды, причем оба спортсмена, их завоевавшие, — стрелок Виталина Бацарашкина и пловец Евгений Рылов — стали уже двукратными чемпионами Токио. Также у нас три серебра, одна бронза и еще пять отложенных наград. В боксе мы гарантировали как минимум две бронзы, а в теннисе — золото и два серебра.

Все это серьезный результат, и очевидно, что с ним наша команда бьется на уровне грандов командного зачета. Вероятно, это нравится не всем. Поэтому вновь и вновь проигравшими соперниками поднимается тема «нечестных побед». На сей раз флаг допингового хейта подхватили спортсменка из сборной Великобритании по гребле и американский пловец. К сожалению, сейчас это вызывает не меньший резонанс, чем медали.

«СЭ», как всегда, выделил семь главных событий дня.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы смотрите здесь.

1) Золото Рылова и скандальные заявления американца

Российский пловец Евгений Рылов выиграл в Токио коронный финал на 200 метров на спине, установил олимпийский рекорд, а после этого был еще недоволен тем, что ему не покорился рекорд мира.

Но трехкратный олимпийский чемпион из США Райан Мерфи, тяжело переживавший свое поражение, позволил себе необдуманные высказывания о допинге. В результате возникшего скандала ему пришлось уточнять свою позицию и извиняться перед Рыловым.

Еще один неприятный эпизод пятницы был связан с юной россиянкой Евгенией Чикуновой, которая пожаловалась на атаки хейтеров в соцсетях.

Хейтеры также достали российского пловца Александра Красных.

2) Сказка Бацарашкиной и серебро в стрельбе из лука

Стрелок сборной России Виталина Бацарашкина взяла свое второе золото в Токио — в перестрелке за первое место в дисциплине малокалиберный пистолет (25 м) она хладнокровно превзошла соперницу.

В шаге от чуда остановилась наш стрелок из лука Елена Осипова — сенсационно вышла в финал, но уступила там кореянке Ан Сан.

3) Русский финал в теннисе

В финалах Олимпиады сыграют сразу пятеро россиян. У мужчин в одиночном разряде Карен Хачанов (как кажется, преодолевший свой тяжелый кризис) сразится с Александром Зверевым из Германии.

Также впервые в истории мы увидим русский финал в миксте. Золото в воскресенье разыграют Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев и Елена Веснина/Аслан Карацев. А в субботу Веснина с Вероникой Кудерметовой могут завоевать бронзу еще и в женских парах.

4) Серебро Пракатень

Гребец сборной России Анна Пракатень в женской одиночке выиграла все предварительные заплывы и была главным претендентом на золото. В последний момент ей немного не хватило опыта. Но все равно любые медали в этом виде спорта для нашей команды — это очень круто.

После всех церемоний награждения Анна рассказала «СЭ» о себе и дальнейших жизненных планах.

А президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин раскрыл секрет привлечения в нашу сборную иностранных специалистов.

5) Башаев исполнил мечту и остался без финала

Российский тяжеловес Тамерлан Башаев сотворил главную сенсацию олимпийского турнира по дзюдо — победил в четвертьфинале двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера. Но затем уступил в полуфинале и довольствовался бронзовой наградой.

В разговоре с журналистами Башаев заявил, что не считает Ринера лучшим дзюдистом всех времен.

6) Серебро шпажистов

Мужская сборная России по шпаге совершила прорыв в финал командного турнира, но сил на решающую битву с японцами нашим ребятам уже не хватило.

7) Неутихающие страсти

Западные СМИ подхватили слова американской гребчихи Меган Калмо, которая сказала, что ей «противно» видеть успехи российских спортсменов из-за допингового скандала прошлых лет. При этом некоторые наши оппоненты пошли еще дальше.

Также большой резонанс вызвало признание Международной федерации легкой атлетики в том, что российский прыгун с шестом Никита Моргунов не попал на Игры-2020 из-за бюрократической волокиты.

Спокойнее относиться к таким историям читателям «СЭ» рекомендовал духовник сборной ОКР отец Андрей Алексеев.

Олимпиада-2020: все медали дня 30 июля

Гребля академическая. Женщины. Одиночка

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (Россия)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Гребля академическая. Мужчины. Одиночка

1. Стефанос Нтускос (Греция)

2. Кьетиль Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Гребля академическая. Женщины. Восьмерка

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Гребля академическая. Мужчины. Восьмерка

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания

Плавание. Женщины. 200 м брасс

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Анни Лэйзор (США)

Плавание. Мужчины. 200 метров на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 (ОР)

2. Райан Мерфи (США)

3. Люк Гринбенк (Великобритания)

Плавание. Женщины. 100 метров вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 (ОР)

2. Шивен Хоги (Гонконг

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

Плавание. Олимпийские игры. Мужчины

1. Ван Шунь (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Велоспорт — BMX. Мужчины

1. Ник Кимман (Нидерланды)

2. Кай Уайт (Великобритания)

3. Карлос Рамирес Йепес (Колумбия)

Велоспорт — BMX. Женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания)

2. Мариана Пахон (Колумбия)

3. Лаура Смулдерс (Нидерланды)

Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — олимпийский рекорд

2. Ким Минчжи (Корея) — олимпийский рекорд

3. Сяо Цзяжуисюань (Китай)

Прыжки на батуте. Женщины. Личное первенство

1. Чжу Ксюин (Китай)

2. Лю Линглинг (Китай)

3. Брени Пейдж (Великобритания)

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Иржи Прскавец (Чехия)

2. Якуб Григар (Словакия)

3. Ханс Айгнер (Германия)

Бадминтон. Микст

1. Ван И Лю/Хуан Дон Пин (Китай)

2. Чжень Си Вей/Хуанг Я Кьон (Китай)

3. Юта Ватанабе/Ариса Нагашино (Япония)

Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство

1. Ан Сан (Корея)

2. Елена Осипова (Россия)

3. Лусилла Боари (Италия)

Дзюдо. Женщины. Категория свыше 78 кг

1. Акира Соне (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндерская (Азербайджан)

3. Ромен Дико (Франция)

Дзюдо. Мужчины. Категория свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (Россия)

3. Тедди Ринер (Франция)

Фехтование. Мужчины. Шпага, командное первенство

1. Япония

2. Россия

3. Корея

Теннис. Мужчины. Пары

1. Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

2. Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)

3. Маркус Дэниэл/Майкл Винус (Новая Зеландия)

Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 метров

1. Селемон Барега (Эфиопия)

2. Джошуа Чептегей (Уганда)

3. Джейкоб Килимпо (Уганда)

Настольный теннис. Мужчины. Личное первенство

1. Ма Лун (Китай)

2. Фан Жендонг (Китай)

3. Дмитрий Овчаров (Германия)